Das Instrument OSXF LU1093307442 OSS.(L)-OSMAIGESC ETF1CEO ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 10.08.2023 und ex Kapitalmassnahme am 11.08.2023 The instrument OSXF LU1093307442 OSS.(L)-OSMAIGESC ETF1CEO ETF is traded cum capital adjustment on 10.08.2023 and ex capital adjustment on 11.08.2023