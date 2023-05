Das Instrument SMLW IE00BFG1RG61 INVESCOMI GS EQ F WORLD A ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.05.2023 und ex Kapitalmassnahme am 10.05.2023 The instrument SMLW IE00BFG1RG61 INVESCOMI GS EQ F WORLD A ETF is traded cum capital adjustment on 09.05.2023 and ex capital adjustment on 10.05.2023