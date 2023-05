Das Instrument SC0F IE00B60SWZ49 INVESCOMI STOXXEURO S200 ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.05.2023 und ex Kapitalmassnahme am 10.05.2023 The instrument SC0F IE00B60SWZ49 INVESCOMI STOXXEURO S200 ETF is traded cum capital adjustment on 09.05.2023 and ex capital adjustment on 10.05.2023