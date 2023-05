Das Instrument EMSV IE00B3LK4Z20 INVESCOMI MSCI EUROP VAL ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.05.2023 und ex Kapitalmassnahme am 10.05.2023 The instrument EMSV IE00B3LK4Z20 INVESCOMI MSCI EUROP VAL ETF is traded cum capital adjustment on 09.05.2023 and ex capital adjustment on 10.05.2023