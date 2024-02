Das Instrument EABE LU2198884491 MUL-L.N.ZERO2050S+PEC EOA ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.02.2024 und ex Kapitalmassnahme am 09.02.2024 The instrument EABE LU2198884491 MUL-L.N.ZERO2050S+PEC EOA ETF is traded cum capital adjustment on 08.02.2024 and ex capital adjustment on 09.02.2024