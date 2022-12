Das Instrument H4ZV IE00B3X3R831 HSBC MSCI MALAYSIA UC.ETF ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.12.2022 und ex Kapitalmassnahme am 07.12.2022 The instrument H4ZV IE00B3X3R831 HSBC MSCI MALAYSIA UC.ETF ETF is traded cum capital adjustment on 06.12.2022 and ex capital adjustment on 07.12.2022