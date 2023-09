Das Instrument AFI1 LU2037750168 AIS-A.IN.BR.IN.DL10Y UEDR ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.09.2023 und ex Kapitalmassnahme am 07.09.2023 The instrument AFI1 LU2037750168 AIS-A.IN.BR.IN.DL10Y UEDR ETF is traded cum capital adjustment on 06.09.2023 and ex capital adjustment on 07.09.2023