Das Instrument WDFI LU1681045883 AIS-AM.MSCI WLD FIN.EOC ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.09.2023 und ex Kapitalmassnahme am 07.09.2023 The instrument WDFI LU1681045883 AIS-AM.MSCI WLD FIN.EOC ETF is traded cum capital adjustment on 06.09.2023 and ex capital adjustment on 07.09.2023