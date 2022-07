Das Instrument H4ZI IE00B5LP3W10 HSBC MSCI EM F.E. UC. ETF ETF wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 06.07.2022 The instrument H4ZI IE00B5LP3W10 HSBC MSCI EM F.E. UC. ETF ETF is traded ex capital adjustment on 06.07.2022