Das Instrument LWCR LU1602144229 AIS-AM.MSCI WD.CL.TR.UED ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 04.12.2023 und ex Kapitalmassnahme am 05.12.2023 The instrument LWCR LU1602144229 AIS-AM.MSCI WD.CL.TR.UED ETF is traded cum capital adjustment on 04.12.2023 and ex capital adjustment on 05.12.2023