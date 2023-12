Das Instrument OD7D GB00B15KXS04 WITR COM.SEC.Z06/UN.CORN ETC wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.12.2023 und ex Kapitalmassnahme am 04.12.2023 The instrument OD7D GB00B15KXS04 WITR COM.SEC.Z06/UN.CORN ETC is traded cum capital adjustment on 01.12.2023 and ex capital adjustment on 04.12.2023