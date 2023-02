Das Instrument C060 LU0378434582 LYX STOXX EU 600 ETF I ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 02.02.2023 und ex Kapitalmassnahme am 03.02.2023 The instrument C060 LU0378434582 LYX STOXX EU 600 ETF I ETF is traded cum capital adjustment on 02.02.2023 and ex capital adjustment on 03.02.2023