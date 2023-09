Das Instrument GFAM XS2305050630 GRANITSH FIN. ETP71 ETN wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 29.09.2023 und ex Kapitalmassnahme am 02.10.2023 The instrument GFAM XS2305050630 GRANITSH FIN. ETP71 ETN is traded cum capital adjustment on 29.09.2023 and ex capital adjustment on 02.10.2023