Das Instrument 18MY FR0010754168 AMUNDI ETF-GV.EO B.IG 3-5 ETF wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 01.12.2023 The instrument 18MY FR0010754168 AMUNDI ETF-GV.EO B.IG 3-5 ETF is traded ex capital adjustment on 01.12.2023