Das Instrument 9TS DE000A2PXQD4 TUBESOLAR AG wird ex Capital gehandelt am 05.06.2023. Aus technischen Gruenden wird der Ex-Indikator nicht angezeigt. The instrument 9TS DE000A2PXQD4 TUBESOLAR AG has its ex-capital day on 05.06.2023. Due to technical reasons the ex indcator will not be displayed.