FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN ANHEUSER-BUSCH INBEV EUR BE0974293251 START RESTART AUCTION: 14:13 FRUEHESTER ZEITPUNKT PREISFESTSTELLUNG/EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 14:23