XETR : AlgoID reports TR162, TR163

We experienced a technical issue with the report processing of TR162 and TR163 of trading day data 20.07.2022. The root cause was identified and fixed. The reports TR162 and TR163 will be re-produced and new versions will be provided to the Common Report Engine at approx. 4 PM CET. Bei der Report Verarbeitung der Reports TR162 und TR163 der Handelstagdaten des 20.07.2022 kam es zu einem technischen Problem. Die Fehlerquelle wurde identifiziert und behoben. Die Reports TR162 und TR163 werden erneut produziert und neue Versionen werden um ca. 16 Uhr MEZ auf der Common Report Engine zur Verfuegung gestellt. In case of any questions please contact: client.services@deutsche-boerse.com or regulatory.processing@deutsche-boerse.com