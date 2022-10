XCMG präsentiert auf der bauma 2022 13 speziell entwickelte Bagger für den europäischen High-End-Markt

München (ots/PRNewswire) -XCMG, (SHE:000425) stellt auf der weltweit größten Veranstaltung der Bauindustrie, der bauma 2022, die vom 24. bis 30. Oktober in München stattfindet, 13 Bagger aus, die speziell für den High-End-Markt in Europa entwickelt wurden.Die 13 Bagger von XCMG, einem Innovationsführer und einem der drei führenden Unternehmen der globalen Baumaschinenindustrie, wurden speziell für den High-End-Markt in Europa entwickelt und umfassen zwei Produkte, die mit grüner Energie betrieben werden, sowie elf intelligente Produkte:(1) XE27U-EEin neuer elektrischer Kurzheckbagger, energiesparend und umweltfreundlich, mit Niederspannungssystem und kurzer Ladezeit, ausgestattet mit einem ausgereiften Hydrauliksystem, AUX1&AUX2 und hydraulischen Schnellkupplungspipelines für verschiedene Anforderungen.(2) XE35U-EAkkubetrieben, emissionsfrei, vibrationsarm, geräuscharm, mit verstärkten Sicherheitsmerkmalen, sechs bis acht Stunden Akkulaufzeit ab einer Stunde Ladezeit, umweltfreundlich.(3) XE19EKubota-Motor mit EU-Emissionsstufe V, Kurzheck-Design, OPG/FOPS-Sicherheitshaube, einziehbares Fahrgestell und ablenkbarer Ausleger.(4) XE20EKubota-Motor mit EU-Emissionsstufe V, drei Sätze hydraulischer Rohrleitungen, ergonomische und luxuriöse Kabine mit TOPS/ROPS-Sicherheitsdesign, einziehbares Fahrgestell und ablenkbarer Ausleger.(5) XE27EKubota-Motor mit EU-Emissionsstufe V, Kurzheck-Design, drei Sätze hydraulischer Rohrleitungen, ergonomische und luxuriöse Kabine mit TOPS/ROPS/OPG-Sicherheitsdesign, neuer Sieben-Zoll-LCD-Monitor, ablenkbarer Ausleger.(6) XE35EYanmar-Motor der EU-Emissionsstufe V, Kurzheck-Design, drei Sätze hydraulischer Rohrleitungen, zwei Sätze elektrischer proportionaler Joysticks, nach vorne neigbare Kabine, gefederter Sitz, ablenkbarer Ausleger und Zugang für einfache Wartung.(7) XE55EKubota-Motor mit EU-Emissionsstufe V, Kurzheck-Design, drei Sätze hydraulische Rohrleitungen, zwei Sätze elektrische proportionale Joysticks, ergonomische und luxuriöse Designkabine, gefederter Sitz, Rückschlagventil für Ausleger und Arm, ablenkbarer Ausleger und Zugang für einfache Wartung.(8) XE80EDer XE80E hat ein Betriebsgewicht von fast 9 Tonnen und ist mit drei Sätzen hydraulischer Rohrleitungen und zwei Sätzen elektrischer proportionaler Joysticks ausgestattet. Er hat eine ergonomische Luxuskabine mit gefedertem Sitz, serienmäßig ein Ausleger- und Armsicherheitsventil sowie einen zweiteiligen Ausleger.(9) XE155ECRCommis-Motor der EU-Emissionsstufe V, Betriebsgewicht von fast 16,6 Tonnen, drei Sätze hydraulischer Rohrleitungen, zwei Sätze elektrischer proportionaler Joysticks, ergonomische und luxuriöse Designkabine, gefederter Sitz, Rückschlagventil für Ausleger und Arm, zweiteiliger Ausleger und Zugang für eine einfache Wartung.(10) XE220ECummins-Motor der EU-Emissionsstufe V, Betriebsgewicht von fast 23,5 Tonnen, verwendet intelligente Wägetechnologie zur Überwachung des Grabgewichts der Schaufel, um Überlastung und Unterlast zu vermeiden. Die Verwendung von elektronischen Zäunen verbessert die Betriebssicherheit und die gemeinsame Steuerung von Pumpen und Ventilen kann perfekt auf die Arbeitsbedingungen an Hängen und entlang von Böschungen abgestimmt werden.(11) XE260ENCummins-Motor der EU-Emissionsstufe V, Betriebsgewicht von fast 26,8 Tonnen, drei Sätze hydraulischer Rohrleitungen, zwei Sätze elektrischer proportionaler Joysticks, acht Arten von Anbaugeräten und drei Arten von Arbeitsmodi, 8-Zoll-LCD-Monitor, ergonomische und luxuriöse Designkabine, gefederter Sitz, zweiteiliges Auslegerdesign, Rückschlagventil für Ausleger und Arm sowie Zugang für eine einfache Wartung.(12) XE160WEB4.5-Cummins-Motor der EU-Emissionsstufe V, intelligentes elektronisches Steuerungssystem, Ferndiagnosefunktion, Rückfahr- und Rechtskameras und intelligentes Sicherheitsalarmsystem, zweiteiliger Ausleger, robustes verstärktes Fahrgestell und verstärkte Ausrüstung.(13) XE500EHRQSX12-Cummins-Motor der EU-Emissionsstufe V, fortschrittliches XCMG Excavator Intelligent Control System (XEICS), „30° Heads up"-Funktion der Kabine, maximale Betriebshöhe von 27,65 Metern, verstärkter zweiteiliger Ausleger, optimiertes Hydrauliksystem.Die in über 150 Länder und Regionen exportierten XCMG-Bagger haben sich bei Kunden aus Amerika, Brasilien, Indien und Nigeria einen guten Ruf erworben. Technologische Innovation und Internationalisierung sind zwei der wichtigsten Strategien, um dem Bestreben gerecht zu werden, ein Baggerunternehmen der Spitzenklasse zu sein.XCMG wird bei der bauma 2022 im Trade Fair Center Messe München an den Ständen FS.1005/4, FS.1105/2 und FS.1105/7 vertreten sein.