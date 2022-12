XCMG Machinery entsendet die zweite Einheit des XGT15000-600S, des weltgrößten Turmkrans, für ein Brückenbau-Megaprojekt

Xuzinum, China (ots/PRNewswire) -XCMG Machine (SHE:000425; „XCMG") hat die zweite Einheit des XGT15000-600S, des weltgrößten Turmkrans, der gemeinsam von XCMG und China Railway Major Bridge Engineering Co., Ltd. (MBEC) entwickelt wurde, am 8. Dezember von seiner intelligenten Fertigungsbasis in Xuzhou, China, entsendet. Er wird am Bauprojekt der Changtai-Brücke über den Yangze-Fluss, der weltweit größten Schrägseilbrücke mit Diamantseilen, eingesetzt werden.Der XGT15000-600S ist ein supergroßer Turmkran, der für großangelegte Brückenbauprojekte konzipiert und angepasst wurde. Die erste Einheit, die offiziell im Juni vom Montageband rollte, wurde für das Projekt der Chao-Ma-Eisenbahnbrücke der Yangtze-Flussbrücke von Ma'anshan (einschließlich Eisenbahn und Autobahn) eingesetzt. Die zweite Einheit, die nun für die Yangtze-Brücke von Changtai geliefert wird, wird eine Reihe von Hub- und Installationsaufgaben für Stahltürme ausführen, einschließlich der Anhebung des Höchstgewichts von 300 Tonnen auf über 300 Meter Höhe.Als wichtiger Durchbruch bei der Entwicklung von Brückenbaumaschinen und als wichtiger Meilenstein für die Turmkranbranche hat der XGT15000-600S nicht nur die branchenführende Stärke der intelligenten Fertigung und den Markeneinfluss von XCMG demonstriert, sondern auch einen neuen Maßstab für die Zusammenarbeit in der Branche für Superkonstruktionsprojekte gesetzt.„Die Turmkräne von XCMG haben die größten technischen Engpässe der Welt überwunden, und wir liefern nun Turmkräne von mehr als 1.000 Tonnen in Chargen, die bei der Konstruktion von Brücken, Kraftwerken, Stadien und Hochhäusern weitläufig eingesetzt werden", sagte Yuan Shaozhen, General Manager des Turmkran-Geschäftsbereichs von XCMG.Der XGT15000-600S wurde auf der Turmkran-Technologieplattform der Reihe S von XCMG entwickelt und verfügt über ein nominales Hubmoment von 15.000 tm, ein maximales Hubgewicht von 600 Tonnen und eine maximale Hubhöhe von mehr als 400 Metern. Der Superturmkran verfügt über 60 Durchbrüche bei Kerntechnologien, hat zwei Weltneuheiten erreicht und 10 Weltrekorde aufgestellt.Der Turmkran übernimmt das kombinierte Design eines flachen Hauptturms, eines zusätzlichen Auslegerturms und eines bemannten Fahrstuhls und hat die Kernvorteile eines hohen Sicherheitniveaus, einer intelligenten Technologie, einer starken Funktionalität, einer hohen Qualität und präziser Module für eine hervorragende Leistung. Er erreicht außerdem eine Taifun-Sicherheit der Stufe 12 im Nichtbetriebszustand.„XCMG wird weiterhin unabhängige Forschung und Entwicklung fördern und Kerntechnologien angehen, um bahnbrechende Turmkranprodukte im Supermaßstab zu liefern, die der steigenden Nachfrage bei Großbauprojekten entsprechen", sagte Mi Chenghong, Assistent to the General Manager des Turmkran-Geschäftsbereichs von XCMG.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1975730/XCMG_Machinery_Sends_Second_Unit_XGT15000_600S_World_s_Largest_Tower_Crane.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3746158-1&h=1212738260&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3746158-1%26h%3D361279072%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1975730%252FXCMG_Machinery_Sends_Second_Unit_XGT15000_600S_World_s_Largest_Tower_Crane.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1975730%252FXCMG_Machinery_Sends_Second_Unit_XGT15000_600S_World_s_Largest_Tower_Crane.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1975730%2FXCMG_Machinery_Sends_Second_Unit_XGT15000_600S_World_s_Largest_Tower_Crane.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xcmg-machinery-entsendet-die-zweite-einheit-des-xgt15000-600s-des-weltgroWten-turmkrans-fur-ein-bruckenbau-megaprojekt-301711665.htmlPressekontakt:Wang Lin,+86-516-8756-5404,xcmg_media@163.comOriginal-Content von: XCMG Machinery, übermittelt durch news aktuell