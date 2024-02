XCHARGE REICHT REGISTRIERUNGSERKLÄRUNG FÜR DEN GEPLANTEN BÖRSENGANG EIN

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -XCHG Limited („XCharge Group" oder das „Unternehmen"), ein Anbieter von leistungsstarken und batterieintegrierten Ladelösungen, gab heute bekannt, dass es eine Registrierungserklärung auf Formular F-1 bei der U.S. Securities and Exchange Commission im Zusammenhang mit einem geplanten Börsengang von American Depositary Shares („ADS"), die die Stammaktien der Klasse A des Unternehmens repräsentieren, eingereicht hat. Die Anzahl der anzubietenden Aktien und die Preisspanne für das vorgeschlagene Angebot sind noch nicht festgelegt worden. Die XCharge Group beabsichtigt, die ADS, die die Stammaktien der Klasse A des Unternehmens repräsentieren, an der Nasdaq-Börse unter dem Symbol „XCH" zu notieren.Die Deutsche Bank wird als Konsortialführer für das geplante Angebot fungieren.Das vorgeschlagene Angebot wird nur mittels eines Prospekts erfolgen. Exemplare des vorläufigen Prospekts sind, sobald verfügbar, erhältlich bei: Deutsche Bank AG, Niederlassung Hongkong 60/F International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hongkong.Eine Registrierungserklärung für diese Wertpapiere wurde bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht, ist aber noch nicht in Kraft getreten. Diese Wertpapiere dürfen vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Registrierungserklärung weder verkauft noch dürfen Kaufangebote angenommen werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.Informationen über die XCharge GroupDie XCharge Group wurde in Hamburg von einem internationalen Team aus ehemaligen Tesla-Mitarbeitern und US-Unternehmern gegründet, mit der Vision, das Aufladen von Elektrofahrzeugen durch Energielösungen der nächsten Generation kohlenstofffrei zu machen. XCharge – einer der ersten profitablen globalen Ladeanbieter – der vom Weltwirtschaftsforum als Technologiepionier angesehen wird, Mitglied der Harvard Innovation Labs ist und von der Volta Foundation als einer der Top-Disruptoren der Batterieindustrie eingestuft wird.XCharge hat mit dem batterieintegrierten Ladegerät der Net Zero Series eines der weltweit ersten bidirektionalen Ladegeräte entwickelt, das in der Lage ist, Strom ins Netz zurückzuspeisen, wenn das Ladegerät nicht in Betrieb ist. XCharge ist auch einer der führenden Anbieter von Hochleistungs-Ladegeräten in Europa, wobei sein neuestes Produkt, das C7, eine Ausgangsleistung von bis zu 400 kW bietet.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2215653/XCharge_North_America_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xcharge-reicht-registrierungserklarung-fur-den-geplanten-borsengang-ein-302051597.htmlPressekontakt:Alex Urist,Vice President,XCharge North America,Alex.urist@xcharge.us; Matt Burrows,The Hoffman Agency,mburrows@hoffman.comOriginal-Content von: XCharge Group, übermittelt durch news aktuell