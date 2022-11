XCA 2600, der weltweit stärkste All-Terrain Kran, der von XCMG entwickelt wurde, stellt einen neuen Heberekord für die Windenergie auf.

Weifang, China (ots/PRNewswire) -XCA2600, der weltweit stärkste All-Terrain Kran, der von XCMG (SHE: 000425), einem der Top-3 Baumaschinen-Hersteller weltweit, unabhängig entwickelt wurde, hat vor Kurzem eine 8,5 MW Windkraftanlage in der Changyi Wind Farm in Weifang, Provinz Shandong, gehoben und installiert. Damit wurde der Hubrekord des größten Onshore-Windenergieerzeugers erreicht und ein neuer Meilenstein für die qualitativ hochwertige Entwicklung der chinesischen Fertigungsindustrie gesetzt.Der XCA2600, der weltweit erste All-Terrain Kran mit einem 10-achsigen Fahrgestell, hat einen unteren Kranaufbau, der die Ausrüstung schützt, wenn er in Windkraftanlagen betrieben wird. Aus diesem Grund kann er, wenn er in niedriger Höhe auf Stromleitungen trifft, sicher passieren. Der kompaktere Aufbau, gepaart mit einem breiteren Fahrgestell und einem eigenständigen Federungssystem, verbessert die Sicherheit und Stabilität des Krans erheblich.Die bahnbrechende „Superkran-Zwilling"-Lösung von XCMG verfügt über zwei 2.600 Tonnen schwere Mega-Krane mit unterschiedlichen Hubleistungen, die freischaltet werden können – Mobil- oder Raupenkrane. Die bahnbrechende Lösung erweitert die Hubgrenzen, um die Gesamtleistung und Praktikabilität der Anpassungsfähigkeit an verschiedene Baustellen zu stärken. Dieser progressive Ansatz zielt darauf ab, hocheffiziente Lösungen für die Installation einer Super-Windturbine zu bieten und den Betrieb für verschiedene Bauumgebungen und Anwendungsszenarien anzupassen.Der XCC2600 Teleskop-Raupenkran verfügt über hervorragende Belastungs- und Fahrfähigkeiten, um schwerere Komponenten (wie sechs Hauptauslegerstücke, Beine und einen Superliftmast mit 40 Tonnen Gegengewicht und 457 Tonnen Gesamtgewicht transportieren zu können) und schwierigen Straßenbedingungen zu trotzen. Er verfügt über eine Steigfähigkeit von 30 Prozent und einer Fahrgeschwindigkeit von 2 km/h.Im Rahmen der „3060 Dual Carbon" Ziele, entwickelt sich Chinas Windkraftsektor schnell und stellt 2021 einen neuen Anlagenrekord mit einer zusätzlichen Onshore-Windkraftanlage mit einer Kapazität von insgesamt 41,44 Millionen Kilowatt auf, was 74,1 Prozent der neu installierten Gesamtkapazität entspricht. Da der Sektor in China boomt, besteht eine hohe Nachfrage nach Superkranen für den Bau von Windturbinen.Als Weltrekordhalter im Anheben hat die XCMG-Hebemaschine zahlreiche bedeutende Meilensteine erreicht. In den letzten zehn Jahren hat XCMG alle zwei Jahre hervorragende Mobilkrane mit dem stärksten Hubvermögen geliefert, die vom XCA1200 über den XCA1600, den XCA1800 bis zum XCA2600 reichen.Der XCA2600 besitzt acht Originaltechnologien und hat eine vollständige Abdeckung des Hebens von Onshore-Windturbinen für Generatoren von 8 MW realisiert. Er kann 173 Tonnen Gewicht auf eine Hubhöhe von 160 Metern heben, was die Installation von supergroßen Onshore-Windturbinen erheblich verbessern wird.„Die schnelle Entwicklung von Windkrafttechnologien erfordert Hebetechnik, die schwerere Gewichte auf größere Höhen heben und gleichzeitig Transporteffizienz und Sicherheit gewährleisten kann. Daher setzt sich XCMG dafür ein, die besten Superkrane zu entwickeln, um die schnelle Entwicklung der globalen Windkraftindustrie und die Entwicklung neuer Energiequellen zu unterstützen", sagte Li Changqing, technischer Experte von XCMG.Weitere Informationen finden Sie auf XCMG unter http://en.xcmg.com/en-ap/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3709873-1&h=3280787834&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3709873-1%26h%3D1838294821%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fen.xcmg.com%252Fen-ap%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fen.xcmg.com%252Fen-ap%252F&a=http%3A%2F%2Fen.xcmg.com%2Fen-ap%2F) und seinen Seiten auf Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram und TikTok.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1947201/XCA_2600_World_s_Strongest_All_Terrain_Crane_Developed_XCMG_Sets_New.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3709873-1&h=1877753909&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3709873-1%26h%3D3172887712%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1947201%252FXCA_2600_World_s_Strongest_All_Terrain_Crane_Developed_XCMG_Sets_New.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1947201%252FXCA_2600_World_s_Strongest_All_Terrain_Crane_Developed_XCMG_Sets_New.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1947201%2FXCA_2600_World_s_Strongest_All_Terrain_Crane_Developed_XCMG_Sets_New.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xca-2600-der-weltweit-starkste-all-terrain-kran-der-von-xcmg-entwickelt-wurde-stellt-einen-neuen-heberekord-fur-die-windenergie-auf-301679118.htmlPressekontakt:Wang Lin,+86-516-8756-5404,xcmg_media@163.comOriginal-Content von: XCMG, übermittelt durch news aktuell