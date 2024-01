XBiotech, tut es schon wieder!

Die fundamentale Analyse von Xbiotech zeigt, dass das Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,39 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Biotechnologie, der bei 104,5 liegt. Dies bedeutet eine Unterbewertung von 81 Prozent, weshalb der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

In Bezug auf Dividenden zeigt sich jedoch eine negative Differenz von -2,48 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie", da Xbiotech derzeit keine Dividende zahlt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Aktienkurs-Performance von Xbiotech in den letzten 12 Monaten betrug 13,11 Prozent, was eine Underperformance von -0 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Xbiotech um 7,14 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen eine Verschlechterung des Bildes von Xbiotech in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht verändert. Insgesamt erhält Xbiotech daher in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.