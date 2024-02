XBiotech-Anleger wird’s freuen!

Die fundamentale Analyse von Xbiotech zeigt, dass das Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,39 deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt in der Biotechnologie, der bei 100,9 liegt. Dies ergibt einen Abstand von 81 Prozent und führt daher zu einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung auf Basis des KGV.

In Bezug auf Dividendenrendite hat Xbiotech derzeit eine Rendite von 0%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,51%. Aufgrund dieser Differenz von 2,51 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Xbiotech derzeit bei 4,66 USD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 5,78 USD liegt, was einen Abstand von +24,03 Prozent ergibt. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt dieser bei 4,62 USD, was einer Differenz von +25,11 Prozent entspricht. Insgesamt wird die technische Analyse daher als "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken zu Xbiotech war in den vergangenen Tagen neutral. Positiven Themen standen an drei Tagen negative Themen an zwei Tagen gegenüber. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Aufgrund dieser neutralen Stimmungslage wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments in Bezug auf Xbiotech.