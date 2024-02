XBiotech Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die fundamentale Analyse von Xbiotech zeigt, dass das Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,39 im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologiebranche deutlich unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 101,67, was einen Abstand von 81 Prozent bedeutet. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Xbiotech eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 2 Prozent in der Biotechnologiebranche wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Xbiotech war in den letzten zwei Wochen eher neutral, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Xbiotech kaum Änderungen aufweisen. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Schlecht" bewertet.