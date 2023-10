XBiotech Aktie: Viel Lärm um nichts?

Für die Aktie Xbiotech stehen per 19.10.2023, 04:17 Uhr 3.9 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Xbiotech zählt zum Segment "Biotechnologie".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Xbiotech in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Xbiotech wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Xbiotech erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 8,18 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche sind im Durchschnitt um 163,82 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -155,64 Prozent im Branchenvergleich für Xbiotech bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 139,77 Prozent im letzten Jahr. Xbiotech lag 131,6 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Xbiotech hat mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.42%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Biotechnologie"-Branche beträgt -2,42. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Xbiotech-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

