XBiotech Aktie: Hilfe!

Die Xbiotech-Aktie wird aus charttechnischer Sicht aktuell als "Schlecht" bewertet, da der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,42 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,93 USD liegt, was einer Abweichung von -11,09 Prozent entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 3,98 USD, was einer Abweichung von -1,26 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei es an drei Tagen auch positive Themen gab. Dennoch überwog die negative Kommunikation an sieben Tagen. Auch in Bezug auf das Unternehmen Xbiotech haben sich die Anleger verstärkt über negative Themen unterhalten. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Schlecht". Auch das Anleger-Sentiment erhält somit eine "Schlecht"-Einschätzung.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Xbiotech-Aktie auf Basis des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als überkauft eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Hingegen ist sie auf der Basis des 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Xbiotech mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,49%. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Biotechnologie-Branche beträgt -2. Daher erhält die Xbiotech-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.