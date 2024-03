XBiotech Aktie: Es wird konkret!

Der Aktienkurs von Xbiotech hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 91,62 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Gesundheitspflege" eine Überperformance von 91,53 Prozent bedeutet. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Biotechnologie-Unternehmen beträgt -3,35 Prozent, und Xbiotech liegt aktuell 94,96 Prozent darüber. Aufgrund dieser starken Leistung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Xbiotech derzeit bei 4,87 USD verzeichnet. Da der Aktienkurs selbst bei 6,31 USD liegt, ergibt sich ein Abstand von +29,57 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 5,4 USD, was einer Differenz von +16,85 Prozent entspricht, ebenfalls ein "Gut"-Signal. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume daher als "Gut" eingestuft.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xbiotech bei 19,39 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 134,69. Dies führt zu einer Unterbewertung und einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

Abschließend wird die Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 62,5 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 38,5, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Somit erhält Xbiotech insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.