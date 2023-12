X5 Retail Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Stimmung und der Buzz rund um die X5 Retail-Aktie sind laut einer Analyse kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 1908,38 RUB für den Schlusskurs der X5 Retail-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 2019,5 RUB, was einem Unterschied von +5,82 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 2173,7 RUB, und der letzte Schlusskurs befindet sich darunter (-7,09 Prozent). Daher wird hier ein "Schlecht"-Rating vergeben. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die X5 Retail-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Im Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Diskussionen über X5 Retail geführt. Negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden, und an zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer sogar grün. Insgesamt gab es 11 Tage, an denen die Anleger neutral eingestellt waren. Aufgrund dieser Daten erhält die X5 Retail-Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung im Anleger-Sentiment.

Zusammenfassend erhält die X5 Retail-Aktie in der Gesamtanalyse eine "Neutral"-Bewertung.