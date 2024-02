X5 Retail Aktie: Es wird konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie von X5 Retail als neutral eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die X5 Retail-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 42,79 und für den RSI25 von 39,6, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Analyse der Stimmung in sozialen Medien zeigt, dass die Kommentare neutral waren, aber in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um X5 Retail aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

In technischer Hinsicht ist die X5 Retail-Aktie derzeit 12,08 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und 20,77 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen und langfristigen Einschätzung als "Gut".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt wurde. Obwohl die Aufmerksamkeit über das Unternehmen abnimmt, wird das Stimmungsbild insgesamt als positiv bewertet. Daher erhält X5 Retail in dieser Hinsicht eine Bewertung von "Gut".