X5 Retail Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies kann Aufschluss darüber geben, ob kurzfristige Kursrücksetzer oder Kursgewinne zu erwarten sind. Bei X5 Retail wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 47,36 Punkten, was bedeutet, dass X5 Retail weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 64,44, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 hinweist.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für X5 Retail in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Deshalb erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für X5 Retail in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt eher neutral. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung ("Gut") führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird X5 Retail auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses insgesamt als "Gut" bewertet. Der GD200 verläuft bei 1895,13 RUB, während der Kurs der Aktie bei 2020,5 RUB liegt, was einer Abweichung von +6,62 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2207,96 RUB, was einer Abweichung von -8,49 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Neutral" eingestuft.