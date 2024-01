X4 Pharmaceuticals Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analystenbewertungen für die X-Aktie stattgefunden. Alle 4 Bewertungen waren "Gut", während keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wurden. Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die X-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten für die X-Aktie beträgt 3,33 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 297,3 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,839 USD. Aufgrund dieser Analyse ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die X-Aktie.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird oft der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Für die X-Aktie beträgt der RSI 23,3, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 46,46, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist die X-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,47 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der X-Aktie bei 0,839 USD, was einen Abstand von -35,46 Prozent zum GD200 (1,3 USD) darstellt und somit als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 0,78 USD. Dies führt zu einem "Gut"-Signal, da der Abstand +7,56 Prozent beträgt. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.