X4 Pharmaceuticals Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analystenbewertungen für die X-Aktie stattgefunden, wobei alle 4 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Somit ergibt sich ein durchschnittliches "Gut"-Rating für die X-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 3,33 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 321,94 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,79 USD. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die X-Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der X-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,29 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,79 USD weicht somit um -38,76 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 0,78 USD, was einer Abweichung von nur +1,28 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die X-Aktie ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem wurde der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem von positiven Themen rund um X beeinflusst, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die X-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 62,68, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 mit 48,01 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.