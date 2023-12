X4 Pharmaceuticals Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die technische Analyse der Aktie X zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,3 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,713 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -45,15 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,81 USD, was einen Abstand von -11,98 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie X betrifft, so hat sich die Stimmung in den letzten Wochen eingetrübt. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist ebenfalls zurückgegangen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch hier wird die Aktie mit "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung für X wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wurde der Aktie X in den letzten 12 Monaten 4-mal die Einschätzung "Gut" und kein einziges Mal "Schlecht" oder "Neutral" gegeben, was langfristig zu einer Gesamtwertung "Gut" führt. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, erwarten sie eine Entwicklung von 367,51 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel von 3,33 USD, was als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie also eine Bewertung "Gut" von institutionellen Analysten.