X4 Pharmaceuticals Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Dividende der Aktie X beträgt derzeit 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,72%. Damit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten in der "Biotechnologie"-Branche.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für X in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen auch nicht außergewöhnlich, daher wird X ebenfalls mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der X liegt bei 56,38, was bedeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46, was ebenfalls als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation interpretiert wird. Auch hier wird X mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In der technischen Analyse wird die Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit einer Abweichung von -20,68 Prozent negativ bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), erhält die Aktie eine positive "Gut"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von +6,67 Prozent. Insgesamt wird das Unternehmen in der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.