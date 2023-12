X2M Connect-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. X2m Connect wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 44,44 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 50 Punkten, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die X2m Connect-Aktie ein Durchschnitt von 0,06 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,045 AUD, was einem Unterschied von -25 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt jedoch einen positiveren Trend, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien ergibt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über X2m Connect. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Anleger-Stimmung bei X2m Connect in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für X2m Connect basierend auf dem RSI, der technischen Analyse und dem Sentiment in den sozialen Medien, während die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft wird.