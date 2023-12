Shore Bancshares Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Aktie von Shore Bancshares wird von Analysten langfristig als "Neutral" eingestuft. Bisher liegen 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Es gab keine Analysten-Updates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 18 USD, was einer potenziellen Performance von 29,5 Prozent entspricht. Derzeit kostet die Aktie 13,9 USD.

Die Anleger-Stimmung in Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Shore Bancshares ist insgesamt sehr positiv. In den letzten zwei Wochen dominierten vor allem positive Themen und Meinungen, was zu einer positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs der Aktie der letzten 200 Handelstage um +15,83 Prozent und der Schlusskurs der letzten 50 Handelstage um +18,8 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shore Bancshares derzeit einen Wert von 9 auf, was 39 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft.

Insgesamt erhalten wir als Redaktion basierend auf den Analysteneinschätzungen, der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und den fundamentalen Kennzahlen eine positive Gesamtbewertung für die Aktie von Shore Bancshares.