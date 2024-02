Sun Lifon Cum Rst 10R Prf Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Mit einer Dividendenrendite von 4,55 Prozent liegt die Aktie von Sun Life 1,78 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Versicherungsbranche. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem lukrativen Investment und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Für Sun Life wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen im Internet gemessen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was zu einem insgesamt positiven langfristigen Stimmungsbild führt.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Sun Life beträgt momentan 12,13, was 32 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Versicherungsbranche liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält Sun Life in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sun Life liegt bei 26,7, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 27 eine überverkaufte Situation an. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.