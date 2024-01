Wynnstay Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die technische Analyse der Wynnstay-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 3,64 EUR um -20,35 Prozent vom GD200 (4,57 EUR) entfernt ist, was nach der charttechnischen Bewertung als "Schlecht"-Signal einzustufen ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 4,06 EUR, was einen Abstand von -10,34 Prozent bedeutet und somit ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Aktienkurs von Wynnstay als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf die Fundamentaldaten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 5,78 und liegt damit 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel) von 38. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Wynnstay auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, so konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Es wurden keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge registriert, weshalb in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

In Bezug auf die Dividende weist Wynnstay eine Dividendenrendite von 4,12 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Nahrungsmittel" beträgt 3 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als neutrales Investment angesehen und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.