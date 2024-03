Wynnstay Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Für Wynnstay betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 14,29 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen im letzten Monat deutet darauf hin, dass die Anleger nicht signifikant mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert haben. Dies führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating für die Wynnstay-Aktie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Wynnstay derzeit eine Rendite von 5,31 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,84 % in der Nahrungsmittelbranche. Aufgrund dieser Differenz von 1,47 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Gut" eingestuft.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Wynnstay bei 5,26, was unter dem Branchendurchschnitt von 54,29 liegt. Aus dieser Sichtweise ist die Aktie unterbewertet und erhält ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.