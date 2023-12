Wynnstay Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktienkurse von Wynnstay wird durch harte und weiche Faktoren beeinflusst. Laut unseren Analysten wurden auf sozialen Plattformen hauptsächlich negative Kommentare und Befunde zu Wynnstay gemessen, was zu einer neutralen Einstufung führt. Dies deutet darauf hin, dass die Stimmung gegenüber dem Unternehmen neutral ist.

Der Relative Strength Index (RSI) für Wynnstay liegt bei 65,52, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Bewertung auch hier als neutral eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 76 eine überkaufte Situation an, was zu einer negativen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Wynnstay mit einer Ausschüttung von 4,12 % nur eine geringfügig höhere Bewertung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (3,92 %) auf. Daher wird auch in dieser Kategorie eine neutrale Einstufung vorgenommen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Wynnstay-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,64 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (3,72 EUR) weicht um -19,83 Prozent ab, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Insgesamt ergibt sich somit für die Wynnstay-Aktie in verschiedenen Kategorien eine neutrale bis negative Bewertung, basierend auf den analysierten Faktoren.