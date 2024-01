Wynnstay Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

In den letzten Wochen wurde bei Wynnstay keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild festgestellt. Dies bedeutet, dass es keine auffälligen positiven oder negativen Tendenzen in den sozialen Medien gibt, die das Stimmungsbild beeinflussen. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Wynnstay-Aktie einen RSI7-Wert von 60,87 und einen RSI25-Wert von 64,29. Beide Werte führen zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Dividendenrendite der Wynnstay-Aktie liegt mit 4,12 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent. Aufgrund dieser geringfügigen Abweichung wird die Aktie als neutrales Investment bewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Wynnstay-Aktie von 3,64 EUR eine Entfernung von -20,35 Prozent vom GD200 (4,57 EUR) und von -10,34 Prozent vom GD50 (4,06 EUR). Aufgrund dieser Werte wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet.

Zusammenfassend wird Wynnstay in Bezug auf Sentiment, Relative Strength-Index, Dividende und technische Analyse insgesamt als "Neutral" bzw. "Schlecht" bewertet.