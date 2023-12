Wynn Resorts Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für Wynn Resorts beträgt der RSI 10,82, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 37,1, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtrating von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Wynn Resorts in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen rund um Wynn Resorts zeigt jedoch, dass das Unternehmen derzeit verstärkt im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Im vergangenen Jahr erhielt Wynn Resorts insgesamt 7 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, basierend auf den Studien des letzten Monats und einer durchschnittlichen Kursprognose von 124,57 USD, was ein Aufwärtspotential von 35,82 Prozent ergibt. Insgesamt erhält Wynn Resorts daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Kommentare über Wynn Resorts, was zu einer "Gut"-Einstufung für diese Betrachtung führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Wynn Resorts daher hinsichtlich der Stimmung und der Handelssignale als "Gut" eingestuft.