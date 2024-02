Wynn Resorts Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Dividendenrendite von Wynn Resorts liegt derzeit bei 1,05 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,75 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Diskussionsintensität durchschnittlich war, aber die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysten schätzen die Aktie von Wynn Resorts langfristig als "Gut" ein, basierend auf den Bewertungen von insgesamt 18 Analysten. Von diesen sind 5 Bewertungen positiv, 1 neutral und 0 negativ. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 122,33 USD, was einer Erwartung von +19,49 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Aktie von Wynn Resorts ebenfalls als "Gut" eingestuft. Der Aktienkurs liegt mit 102,38 USD über der 200-Tage-Linie von 97,05 USD, was einem Abstand von +5,49 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage schneidet die Aktie mit einem Niveau von 95,17 USD und einer Differenz von +7,58 Prozent positiv ab, was zu einem insgesamt "Gut"-Signal führt.