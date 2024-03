Wynn Resorts Aktie: Was soll die Aufregung?

In den letzten Wochen wurden bei Wynn Resorts wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Die Verschlechterung des Stimmungsbildes führt zu einer Bewertung der Aktie mit "Schlecht". Auch die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Daher erhält Wynn Resorts insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Wynn Resorts als neutral eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Wynn Resorts-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 57,44, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 40,08, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Hierbei zeigt sich, dass Wynn Resorts mit einem KGV von 12,81 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in "Hotels Restaurants und Freizeit" und daher unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 48,25, was einem Abstand von 73 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 positive, 1 neutrale und 0 negative Einstufungen für die Aktie von Wynn Resorts abgegeben. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor, das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 122,33 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 20,99 Prozent impliziert. Somit ergibt sich aus der Bewertung der Analysten insgesamt die Einschätzung "Gut" für die Aktie von Wynn Resorts.