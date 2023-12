Wynn Resorts Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Aktie der Wynn Resorts wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerten 6 die Aktie als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Im vergangenen Monat gab es 1 "Gut"-Empfehlung und keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Empfehlungen. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut"-Titel. Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel von 124,57 USD, was einer Erwartung von 37,45 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 90,63 USD liegt. Auf Basis dieser Schätzungen wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Bereich Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Wynn Resorts in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen deutet darauf hin, dass weniger über Wynn Resorts gesprochen wird als normalerweise, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,7 Prozent erzielt, was 14,19 Prozent über dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 3,48 Prozent, und Wynn Resorts liegt aktuell 10,21 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Wynn Resorts liegt bei 40,21, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 44,03 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung als "Neutral".