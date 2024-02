Wynn Resorts Aktie: Jetzt aber!

Die Aktie von Wynn Resorts wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,81 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (47,46) eine Unterbewertung um 73 Prozent bedeutet. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft werden kann.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche hat Wynn Resorts in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,67 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien durchschnittlich um -8,77 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +6,1 Prozent im Branchenvergleich und eine Rendite, die 6,27 Prozent über dem Durchschnittswert des "Zyklischen Konsumgüter"-Sektors liegt. Dadurch erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 5 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen für Wynn Resorts abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 122,33 USD, was eine potenzielle Steigerung um 19,44 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 102,42 USD bedeutet. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Wynn Resorts-Aktie zeigt, dass sie derzeit überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI liegt bei 75, während der RSI auf 25-Tage Basis bei 32,78 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Wynn Resorts.