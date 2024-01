Wynn Resorts Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die technische Analyse der Wynn Resorts-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 98,95 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 95,65 USD lag. Dies entspricht einer Abweichung von -3,34 Prozent und einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 88,43 USD, was einer Abweichung von +8,16 Prozent vom letzten Schlusskurs (95,65 USD) entspricht. Dadurch erhält die Wynn Resorts-Aktie in diesem Fall ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 78 auf, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (KGV von 50,76) als überbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Wynn Resorts-Aktie bei 13,7 Prozent, was mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Allerdings ist die Rendite im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche mit 22,06 Prozent deutlich niedriger als der Durchschnitt von 35,76 Prozent. Daher wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung der Aktie. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich positive Meinungen über Wynn Resorts veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass auch "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.