Wynn Resorts Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Wynn Resorts Aktie hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt und liegt derzeit bei einem Kurs von 89,8 USD. Dies bedeutet, dass sie um +1,79 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Im Vergleich dazu liegt die Distanz zum GD200 bei -10,41 Prozent, was zu einer langfristigen Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie jedoch aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Daten zeigt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36,52 Euro, was 25 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 48. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat die Wynn Resorts Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,65 Prozent erzielt, was 36,19 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt die mittlere jährliche Rendite -1,47 Prozent, wobei Wynn Resorts aktuell 33,12 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Wynn Resorts ist ebenfalls positiv, da überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, insgesamt also ein "Gut" Signal. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".