Wynn Resorts Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes im Internet liefert wichtige Erkenntnisse über die Aktienbewertung. Bei der Wynn Resorts-Aktie zeigt sich eine starke Diskussionsintensität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings ist die Rate der Stimmungsänderung negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Wynn Resorts-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 98,95 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt jedoch eine positive Bewertung, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Einschätzungen der Analysten sind größtenteils positiv. In den letzten zwölf Monaten gab es 6 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen, was einem durchschnittlichen "Gut"-Rating entspricht. Auch auf kurzfristiger Basis wird die Aktie positiv eingeschätzt, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 124,57 USD.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Wynn Resorts-Aktie aktuell überverkauft ist, was zu einer positiven Einstufung führt. Auf Basis des RSI25 ergibt sich jedoch eine neutrale Einstufung.

Insgesamt ergibt sich ein gemischtes Bild der Wynn Resorts-Aktie, wobei die langfristige Betrachtung eher negativ ausfällt, während die kurzfristige und technische Analyse auf eine positive Entwicklung hindeuten.