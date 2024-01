Wynn Macau Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Wynn Macau wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 7,29 HKD, während der Kurs der Aktie bei 6,43 HKD liegt, was einer Abweichung von -11,8 Prozent entspricht. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 6,35 HKD, was einer Abweichung von +1,26 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Wynn Macau derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,29 %. Mit einer Differenz von 6,29 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ. Dies wird durch die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen deutlich, die sich mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Schlecht".

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Wynn Macau bei 15,14, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,95 liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.